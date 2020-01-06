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Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u...
7 saat önce
Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu 127 araştırmacıyı destekleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu 127 araştırmacıyı destekleyeceğiz."
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