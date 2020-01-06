Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: 'Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u... - Son Dakika Ekonomi

Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u...

7 saat önce

Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu 127 araştırmacıyı destekleyeceğiz.

Varank:

Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu 127 araştırmacıyı destekleyeceğiz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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