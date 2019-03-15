Son Dakika Haberleri: Varank: "Maalesef Dünyada Irkçılık, İslamofobi Artış Gösteriyor"

Varank: "Maalesef Dünyada Irkçılık, İslamofobi Artış Gösteriyor"

2 saat önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması NEVŞEHİR (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamları ile bir araya geldi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması NEVŞEHİR (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamları ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:27 Kaynak: AA

Nevşehir, Mustafa Varank, Güncel
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