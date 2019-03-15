Varank: "Maalesef Dünyada Irkçılık, İslamofobi Artış Gösteriyor"
2 saat önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması NEVŞEHİR (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamları ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:27 Kaynak: AA
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