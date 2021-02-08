Varank: "(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırım, Macar dostlarımızın ekonomik potansiyel ve siyasi istikrarımıza duyduğu güveninin somut bir yansıması."
08.02.2021 14:13
Varank: "(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırım, Macar dostlarımızın ekonomik potansiyel ve siyasi istikrarımıza duyduğu güveninin somut bir yansıması."
Varank: "(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırım, Macar dostlarımızın ekonomik potansiyel ve siyasi istikrarımıza duyduğu güveninin somut bir yansıması."
Yatırım, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Varank: '(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırım, Macar dostlarımızın ekonomik potansiyel ve siyasi istikrarımıza duyduğu güveninin somut bir yansıması.' - Son Dakika Ekonomi
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