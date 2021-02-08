Varank: "(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırımı, büyük potansiyel taşıyan Türk-Macar ekonomik iş birliğinin dönüm noktalarından biri olarak görüyorum."
08.02.2021 14:17
Varank: "(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırımı, büyük potansiyel taşıyan Türk-Macar ekonomik iş birliğinin dönüm noktalarından biri olarak görüyorum.
Varank: "(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırımı, büyük potansiyel taşıyan Türk-Macar ekonomik iş birliğinin dönüm noktalarından biri olarak görüyorum."
Türk, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Varank: '(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırımı, büyük potansiyel taşıyan Türk-Macar ekonomik iş birliğinin dönüm noktalarından biri olarak görüyorum.' - Son Dakika Ekonomi
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