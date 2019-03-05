Son Dakika Haberleri: Varank: "Mahmudiye'yi Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz"

Varank: "Mahmudiye'yi Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz"

1 saat önce

- Mahmudiye'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında konuştu.

- Mahmudiye'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Eskişehir, Mustafa Varank, Mahmudiye, Güncel
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