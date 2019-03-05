Varank: "Mahmudiye'yi Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz"
1 saat önce
- Mahmudiye'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında konuştu.
- Mahmudiye'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:26 Kaynak: AA
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