Son Dakika Haberleri: Varank: "Malatya'da 7 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik edip 24 bin vatandaşımızın...
Son Dakika Güncel Varank: 'Malatya'da 7 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik edip 24 bin vatandaşımızın...

Varank: "Malatya'da 7 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik edip 24 bin vatandaşımızın...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (2)

Varank: Malatya'da 7 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik edip 24 bin vatandaşımızın...

Mustafa Varank, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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