Varank: "Malatya'ya yapacağımız bu yatırım kuru kayısının arz süresini artırmış olacak"
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:17 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı. (2)
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