Varank: "Markalaşmayı gündemimizin en üst sıralarına taşımış bulunuyoruz"
35 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:30 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.
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