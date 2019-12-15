Varank: "(Meclis'te muhalefet milletvekilleri ile tartışma) O kürsü muhalefet partilerinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: '(Meclis'te muhalefet milletvekilleri ile tartışma) O kürsü muhalefet partilerinin... - Son Dakika

Varank: "(Meclis'te muhalefet milletvekilleri ile tartışma) O kürsü muhalefet partilerinin...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı. Bakan Varank, gazetecilerin Meclis'te muhalefet milletvekilleri ile yaşanan tartışmaya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Varank: "Tabiri caizse hakkettikleri cevabı alınca olayı başka bir tarafa taşımış oluyorlar. Eğer, Meclis ortamında siyasi soru sorarlar ya da sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeye kalkarlarsa bizler de tabii ki hem bu partinin üyeleri olarak hem de sayın Cumhurbaşkanımızın kabinesinin bir üyesi olarak gerekli cevabı vermek durumundayız. Bundan kimsenin rahatsız olmamak lazım"

Varanak: "Orası Meclis. O kürsü muhalefet partilerinin babalarının tapulu malı değil, Milletin kürsüsü"

Varank: (Meclis'te muhalefet milletvekilleri ile tartışma) O kürsü muhalefet partilerinin...

Mustafa Varank, AK Parti, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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