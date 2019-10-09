Son Dakika Haberleri: Varank: "(Mehmetçiğimiz) Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacak"
Son Dakika Güncel Varank: '(Mehmetçiğimiz) Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacak'

Varank: "(Mehmetçiğimiz) Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacak"

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar."

Varank: (Mehmetçiğimiz) Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacak

Mustafa Varank, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:50 Kaynak: AA
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