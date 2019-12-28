Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi - Son Dakika

Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi, ürünleri inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, Mersin- Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi, ürünleri inceledi.

Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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