Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi - Son Dakika

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Varank, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, Mersin-Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi, ürünleri inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:20 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, Mersin- Tarsus Organize ve Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi, ürünleri inceledi.
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