Varank: "Milli teknoloji hamlemizin temellerinden birini oluşturacak yeni destek programımızın nihai hedefi, dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm sürecinde Türk sanayisini öncü konuma getirmektir."

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Altay Bayındır, Kosova'da yaşanan gerginliği anlattı: Hoş olmayan bir yaklaşım vardı