Varank: "Milli teknoloji hamlemizin temellerinden birini oluşturacak yeni destek programımızın...
1 saat önce
Varank: "Milli teknoloji hamlemizin temellerinden birini oluşturacak yeni destek programımızın nihai hedefi, dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm sürecinde Türk sanayisini öncü konuma getirmektir.
Varank: "Milli teknoloji hamlemizin temellerinden birini oluşturacak yeni destek programımızın nihai hedefi, dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm sürecinde Türk sanayisini öncü konuma getirmektir."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:06 Kaynak: AA
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