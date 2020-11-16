TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sundu. (8)
Varank: "Savunma sanayindekine benzer bir ekosistemi uzay sanayinde de oluşturarak, yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız"
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Varank: '(Milli Uzay Programı) Yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız' - Son Dakika Ekonomi