Bakan Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Minnihanov, JW Marriott Hotel'de gerçekleşen görüşmede, dün yaptıkları ziyaretlere işaret ederek, misafirperverliği için Varank'a teşekkür etti.

Türkiye'deki temaslarında verimli görüşmelere imza attıklarını söyleyen Minnihanov, ortak projelerin gerçekleştirilmesinden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Minnihanov, Rusya'nın en büyük ağır ticari araç üreticisi Kamaz'ın projeleri üzerinde çalıştıklarına değinerek, Türkiye'nin de otomotiv yan sanayisi alanında önemli işler yaptığına dikkati çekti.

Bakan Varank da 2019'da Tataristan'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, dün de dolu bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tataristan Cumhuriyeti ile Türkiye'nin tarihi, kültürel bağları olduğunu vurgulayan Varank, "Bu tarihi ve kültürel bağları ekonomik alanda da geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Dış ticaret hacmimiz 360 milyon dolar seviyesinde olsa da Türkiye'nin çok önemli üreticilerinin Tataristan'da büyük yatırımları var. Türk firmalarının Tataristan'daki yatırımları 2,5 milyar dolar seviyesinde ve bu Rusya'daki tüm Türk yatırımlarının 4'te 1'ine tekabül ediyor." diye konuştu.

Varank, karşılıklı yatırımları artırarak ekonomik bağları da kuvvetlendirme temennisinde bulunarak, "Bugün imzalayacağımız anlaşmalarla ilgili dünkü programımızda hem GEBKİM Kimya İhtisas OSB hem de Bilişim Vadimizi tanıttık. Tataristan'ın burada yapmayı planladığı yatırımlar ve ülkelerimiz arasında imzalayacağımız iş birliği anlaşmalarıyla çok daha sağlıklı ve başarılı ekonomik neticeler elde edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.