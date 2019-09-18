Son Dakika Haberleri: Varank: "Nihai hedef üretimde dışa bağımlılığı azaltıp cari açığı kalıcı bir şekilde düşürmek"
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Varank: "Nihai hedef üretimde dışa bağımlılığı azaltıp cari açığı kalıcı bir şekilde düşürmek"

48 dakika önce

Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni katıldı.

Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni katıldı. (2)

Varank: Nihai hedef üretimde dışa bağımlılığı azaltıp cari açığı kalıcı bir şekilde düşürmek

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:09 Kaynak: AA
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