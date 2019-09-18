Varank: "Nihai hedef üretimde dışa bağımlılığı azaltıp cari açığı kalıcı bir şekilde düşürmek"
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Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:09 Kaynak: AA
Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni katıldı. (2)
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