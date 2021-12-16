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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

16.12.2021 15:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ocak ayında Tacikistan'a vize kısıtlamasının kalkacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ocak ayında Tacikistan'a vize kısıtlamasının kalkacağını söyledi.

Varank, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda, iş forumunun dost ve kardeş Tacikistan ile bağları her alanda daha da güçlendirmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Orta Asya'daki önemli bir ticaret ortağının Tacikistan olduğunu vurgulayan Varank, iki ülke arasında 2021 yılının ilk on ayında 362 milyon dolar ticaret hacmine ulaşarak önceki yılı geride bıraktıklarını aktardı.

Varank, pandemi döneminde iki ülke ticaret hacminin arttığını ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kolaylıkla ulaşabileceğini ifade etti.

"Dost ve kardeş milletler olarak bu potansiyeli hayata geçirmemiz gerekiyor"

Karma Ekonomik Komisyon toplantıları vesilesiyle gittiği Duşanbe'deki ziyaretine atıfta bulunan Varank, şöyle konuştu:

"Orada ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkiyi güçlendirmek için 117 somut maddeden oluşan bir eylem planını, dostum Kabir ile imzaladık. Bunun yanında Tacikistan Başbakanı ve Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı ile görüşmeler yaptık. Oradaki iş insanlarımızla bir araya geldik, yatırımcılarımızın önerilerini tek tek dinledim, Türk girişimcilerinin fabrikalarını ziyaret ettim. Tacikistan'daki potansiyele birinci elden şahit oldum. Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlamasıyla ülkemizde başlayan o atılım sürecinin bir benzerini orada da gördüm. Dolayısıyla, dost ve kardeş milletler olarak bu potansiyeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Birilerinin yaptığı gibi emekleri, kaynakları sömürmek için değil karşılıklı kazanmak ve milletlerimizin refahını arttırmak için bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor."

"81 ilimizin tamamı ihracatçı konumda"

Varank, Türk müteşebbislerinin olmadığı kıta, Türk ürünlerinin girmediği pazarın neredeyse kalmadığına işaret ederek, "81 ilimizin tamamı ihracatçı konumda. Konya'da bu anlamda gözbebeğimiz şehirlerimizden. Güçlü ticaret ve sanayi kapasitesine sahip Konya'da üretilen ürünler 170'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 8'i Konya'da. İlimizde 10 organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 25 Ar-Ge ve tasarım merkezi mevcut. Biz de ilimizin sanayisini güçlendirmek, yatırımı, istihdamı, üretimi artırmak için yatırımcılarımıza destek oluyoruz." diye konuştu.

Hükümetin sanayici, yatırımcı ve girişimcinin her daim yanında olduğunu anımsatan Varank, ticaret için uygun koşulları sağlamanın ve sıkıntıları çözüme kavuşturmanın ana gündemleri olduğunu ifade etti.

Varank, foruma; tekstil, gıda, maden, makine, kimya, savunma sanayi, inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının katıldığını bildirdi.

Tacikistan ile vizeler kalkıyor

Hükümetler arasında güçlü ve samimi bir iletişim olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Duşanbe'ye gittiğimizde iş insanlarımızın ekseriyeti bize vize probleminden, bunun ticaretlerini nasıl olumsuz etkilediğinden bahsetti. Bunu başta mevkidaşım Sayın Kabir olmak üzere tüm ilgili makamlara ilettik. Sevgili Kardeşim Kabir dün müjdesini verdi. Ben de buradan paylaşmış olayım; ocak ayından itibaren Tacikistan'a vize kısıtlaması kalkıyor. Buradan vatandaşlarımız vizesiz Tacikistan'ı ziyaret edebilecekler. İnşallah vergi ve lojistik anlamında da karşılıklı olarak atılacak olumlu adımlarla birlikte, sizlerin önü daha da açılacak. İşte ticaret hacmimizi bunun gibi adımlarla 1 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Tecrübelerimizi aktararak, yeni iş birliği alanları belirleyerek, yeni pazarlara açılarak bunu başaracağız. İnanıyorum ki; siz değerli iş insanlarımızın özverili çalışmaları, yeni yatırım ve projeleriyle bu hedefe kolaylıkla ulaşacağız."

Varank, insani, kültürel ve siyasi iş birlikleriyle desteklenmeyen ticari ve ekonomik ilişkiler zamanla gücünü kaybetmeye mahkum olduğunun altını çizerek, "Bu anlayışla sadece ticari olarak değil Tacikistan ile ilişkilerimizi güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın, Mevlana gibi ortak değerlerimizin üzerine inşa ederek ilerletmeyi arzu ediyoruz. Eğitimden kalkınmaya, kültürden turizme kadar her alanda iş birliğimizi derinleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk-Tacik İş Forumu'nun ekonomik iş birliğin yeni alanlara yayılarak derinleşmesine aracılık etmesini temenni eden Varank, forumun düzenlenmesinde emeği bulunan DEİK, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odasına ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Varank, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odasının Tacikistanlı muadilleriyle çeşitli anlaşmalar imzaladığını, iki ülke özel sektörlerinden firmaların yeni iş birlikleri kuracağını sözlerine ekledi.

Programda, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir de konuşma yaptı.

Bakanlar Mustafa Varank ve Seherali Kabir forumda, "Tekstil, Hazır Giyim ve Moda Endüstrilerinde İşbirliğinin Teşvik Edilmesi"ne yönelik bir mutabakat zaptını imzaladı.

Ayrıca iki ülke ticaret ve sanayi odaları arasında da mutabakat metni imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Tacikistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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