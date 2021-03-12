Varank: "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk."
12.03.2021 11:39
Varank: "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı.
Varank: "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk."
G-20, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Varank: 'Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk.' - Son Dakika Ekonomi
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