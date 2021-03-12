Varank: "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk." - Son Dakika

Varank: "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk."

12.03.2021 11:39
Varank:

Varank: "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı.

Varank: "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk."

G-20, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Varank: 'Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk.' - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Varank: "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk." - Son Dakika
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