Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor. Gündemi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutacağız."
03.02.2021 15:51
Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor.
Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor. Gündemi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutacağız."
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