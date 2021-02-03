Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor. Gündemi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutacağız."

Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor.

Varank: "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor. Gündemi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutacağız."

İstihdam, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Varank: 'Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor. Gündemi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutacağız.' - Son Dakika Ekonomi

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