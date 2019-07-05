Varank: "Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir, yatırımdır" - ANKARA
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:19 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
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