Son Dakika Haberleri: Varank: "Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir, yatırımdır" - ANKARA
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Varank: "Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir, yatırımdır" - ANKARA

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:19 Kaynak: AA
Mustafa Varank, Güncel
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