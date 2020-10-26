Salonun iç/genel planı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması DENİZLİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak."