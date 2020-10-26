Varank: "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor"
26.10.2020 12:42
Salonun iç/genel planı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması DENİZLİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Salonun iç/genel planı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması DENİZLİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. (1)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak."
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