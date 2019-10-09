Varank: "Özellikle dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında oldukça cazip desteklerimiz var"
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İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni Törene katılanlar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:50 Kaynak: AA
İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni
Törene katılanlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu. (1)
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