Son Dakika Haberleri: Varank: "Özellikle dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında oldukça cazip desteklerimiz var"
Son Dakika Güncel Varank: 'Özellikle dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında oldukça cazip desteklerimiz var'

Varank: "Özellikle dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında oldukça cazip desteklerimiz var"

47 dakika önce

İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni Törene katılanlar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu.

İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni

Törene katılanlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu. (1)

Varank: Özellikle dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında oldukça cazip desteklerimiz var

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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