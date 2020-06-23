Varank: "(PARDUS) Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara... - Son Dakika

Varank: "(PARDUS) Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara...
Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK İş Birliği Protokolü İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK İş Birliği Protokolü İmza Töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile "Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen törende konuştu. (1)
Bakan Varank: "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Yazılım ekosistemimizi daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk."
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:49 Kaynak: AA
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