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Varank: "Pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz"
7 saat önce
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (2)
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