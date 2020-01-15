Varank: "Pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz' - Son Dakika

Varank: "Pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz"

7 saat önce

, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (2)

Varank: Pek çok alanda yerlileşmeyi ve millileşmeyi başarabiliriz

Ankara Ticaret Odası, Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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