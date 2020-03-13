Varank: "Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: 'Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol... - Son Dakika Ekonomi

Varank: "Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol...

6 saat önce

Varank: "Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.

Varank:

Varank: "Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:16 Kaynak: AA
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