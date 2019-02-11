Varank: "Rekabet Avantajı Sağlamada Ürünlerin Tasarımlarının Kalitesi de Önemli Rol Oynamaktadır"
47 dakika önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Salondan detaylar Bakan Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başkanlığında Türk Tasarım Danışma Konseyi toplandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:58 Kaynak: AA
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