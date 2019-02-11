Son Dakika Haberleri: Varank: "Rekabet Avantajı Sağlamada Ürünlerin Tasarımlarının Kalitesi de Önemli Rol Oynamaktadır"

Varank: "Rekabet Avantajı Sağlamada Ürünlerin Tasarımlarının Kalitesi de Önemli Rol Oynamaktadır"

47 dakika önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Salondan detaylar Bakan Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başkanlığında Türk Tasarım Danışma Konseyi toplandı.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Salondan detaylar
Bakan Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başkanlığında Türk Tasarım Danışma Konseyi toplandı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel
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