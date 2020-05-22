Varank: "Salgın boyunca başarılı bir sınav verdik" - Son Dakika
Varank: "Salgın boyunca başarılı bir sınav verdik"
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin "webinar"ına katıldı.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin "webinar"ına katıldı. (1)
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22.05.2020 19:13:18. #1.13#
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