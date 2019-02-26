Son Dakika Haberleri: Varank: "Sanayi Sitelerine Uygun Şartlarda Krediler Veriyoruz"

Varank: "Sanayi Sitelerine Uygun Şartlarda Krediler Veriyoruz"

1 saat önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İmza töreni ELAZIĞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
İmza töreni ELAZIĞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü

İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:41:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varank: "Sanayi Sitelerine Uygun Şartlarda Krediler Veriyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]