Varank: "Sanayi Sitelerine Uygun Şartlarda Krediler Veriyoruz"
1 saat önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İmza töreni ELAZIĞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:41 Kaynak: AA
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