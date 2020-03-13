Son Dakika › Ekonomi › Varank: '(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar... - Son Dakika Ekonomi
Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar...
7 saat önce
Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:00 Kaynak: AA
Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu. Piyasaları yakından takip ediyoruz."
Son Dakika Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı