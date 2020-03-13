Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: '(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar... - Son Dakika Ekonomi

Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar...

7 saat önce

Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu.

Varank:

Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu. Piyasaları yakından takip ediyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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