Son Dakika Haberleri: Varank: "Sanayi ve teknoloji alanlarındaki hedeflerimize geniş tabanlı bir ilerlemeyle ulaşabiliriz"
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Varank: "Sanayi ve teknoloji alanlarındaki hedeflerimize geniş tabanlı bir ilerlemeyle ulaşabiliriz"

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (6)

Varank: "Rekabet öncesi işbirliği üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Sanayi ve teknoloji alanlarındaki hedeflerimize bireysel gayretlerden daha çok geniş tabanlı bir ilerlemeyle ulaşabiliriz"

Varank: "Kalkınma ajanslarımızın rolünü daha da etkinleştireceğiz. Birden çok sektörde rekabet gücü yüksek şehirler oluşturacağız"

Varank: "Yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelerin halka açılmalarını kolaylaştıracak ve bu manada teşvik mekanizmaları geliştireceğiz"

Varank: Sanayi ve teknoloji alanlarındaki hedeflerimize geniş tabanlı bir ilerlemeyle ulaşabiliriz

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:07 Kaynak: AA
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