Varank: "(Şarj altyapısı) Araç pazara çıktığında altyapı hazır olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: '(Şarj altyapısı) Araç pazara çıktığında altyapı hazır olacak' - Son Dakika

Varank: "(Şarj altyapısı) Araç pazara çıktığında altyapı hazır olacak"

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (5)

Varank: "İlgili bakanlıklarla otomobilin şarj altyapısının kurulması için yol haritası hazırlıyoruz. Araç pazara çıktığında bu altyapı hazır olacak."

Varank: (Şarj altyapısı) Araç pazara çıktığında altyapı hazır olacak

Mustafa Varank, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:05 Kaynak: AA
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