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Varank: "Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir" - Son Dakika

Varank: "Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir"

15.11.2021 12:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılışın gerçekleşmesi KARABÜK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış töreninde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Açılışın gerçekleşmesi KARABÜK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış töreninde konuştu. (3)

Varank: Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir
Varank: Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir
Varank: Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir
Varank: Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir

Batı Karadeniz, İstiklal Marşı, Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varank: 'Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Varank: "Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir" - Son Dakika
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