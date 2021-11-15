Varank: "Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir" - Son Dakika

Varank: "Amacımız, Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmektir"
15.11.2021 12:19
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılışın gerçekleşmesi KARABÜK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış töreninde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Açılışın gerçekleşmesi KARABÜK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış töreninde konuştu. (3)
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