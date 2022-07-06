Varank: 'Birlikte hareket etme bilinciyle kurduğumuz bu tesisimizin faaliyetlerinde tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceklerine... - Son Dakika
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Varank: 'Birlikte hareket etme bilinciyle kurduğumuz bu tesisimizin faaliyetlerinde tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceklerine...

06.07.2022 16:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İnovasyon Merkezi'nin açılış kurdelesinin kesilmesinden görüntüler İnovasyon Merkezinden detaylar KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de "INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

İnovasyon Merkezi'nin açılış kurdelesinin kesilmesinden görüntüler

İnovasyon Merkezinden detaylar KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de "INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılış Töreni"nde konuştu.

YORUMLAR
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Karaismailoğlu: 'Hayata geçirdiğimiz her yatırımın, ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik' Karaismailoğlu: 'Hayata geçirdiğimiz her yatırımın, ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Varank: 'Birlikte hareket etme bilinciyle kurduğumuz bu tesisimizin faaliyetlerinde tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceklerine... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Varank: 'Birlikte hareket etme bilinciyle kurduğumuz bu tesisimizin faaliyetlerinde tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceklerine... - Son Dakika
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