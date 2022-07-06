İnovasyon Merkezinden detaylar KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli 'de "INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılış Töreni"nde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Varank: 'Birlikte hareket etme bilinciyle kurduğumuz bu tesisimizin faaliyetlerinde tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceklerine... - Son Dakika

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