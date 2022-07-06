Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
İnovasyon Merkezi'nin açılış kurdelesinin kesilmesinden görüntüler
İnovasyon Merkezinden detaylar KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de "INNOFOOD Projesi Gıda, İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Açılış Töreni"nde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Varank: 'Birlikte hareket etme bilinciyle kurduğumuz bu tesisimizin faaliyetlerinde tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceklerine... - Son Dakika