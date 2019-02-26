Son Dakika Haberleri: Varank: "Sera Yatırımı Teşviklerimizi Arttırıyoruz"

Varank: "Sera Yatırımı Teşviklerimizi Arttırıyoruz"

1 saat önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ELAZIĞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ELAZIĞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:16 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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