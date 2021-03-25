Varank: "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor" - Son Dakika

Varank: "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne uzaktan bağlantı ile katıldı (3)

Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor