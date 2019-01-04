Varank: "Sunduğumuz Kredi Desteği Sayesinde 162 Osb'nin Atık Su Arıtma Problemini Çözmüş Durumdayız"
48 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:41 Kaynak: AA
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