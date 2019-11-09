Son Dakika Haberleri: Varank: "Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...
Son Dakika Güncel Varank: 'Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...

Varank: "Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...

8 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Toplantıdan deta MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Hediye takdimi

Toplantıdan deta MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (3)

Varank: Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...

Mustafa Varank, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:19 Kaynak: AA
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