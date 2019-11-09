Varank: "Tam anlamıyla verimli bir şekilde kullanılmayan parsellerle ilgili yasal düzenleme...
8 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Toplantıdan deta MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:19 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Hediye takdimi
Toplantıdan deta MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (3)
Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum