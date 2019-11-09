Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Hediye takdimi

Toplantıdan deta MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (3)