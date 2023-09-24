VARANK'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BASKETBOL MAÇI PAYLAŞIMI - Son Dakika

VARANK'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BASKETBOL MAÇI PAYLAŞIMI

Son Güncelleme: 24.09.2023 11:50

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen yeni görüntülerini "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaştı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, basketbol maçını ise "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam" notuyla paylaştı.

"MASADA, SAHADA, SPORDA MÜCADELEYE DEVAM"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin yeni görüntüleri, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam" notuyla paylaştı. Görüntülerde Erdoğan'ın faullere müdahale ettiği, sayı atanları da tebrik ettiği görülüyor.

ÖZALAN'I FAUL YAPTIĞI İÇİN UYARDI

Erdoğan'ın faul konusunda uyardığı AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın "Tereyağından kıl çeker gibi aldım" dediği duyuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı basket ve asistler de görüntülere yansıyor.

MİT BAŞKANI DA ORADAYDI

Basketbol maçında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Milletvekili Alpay Özalan gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VARANK'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BASKETBOL MAÇI PAYLAŞIMI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VARANK'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BASKETBOL MAÇI PAYLAŞIMI - Son Dakika
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