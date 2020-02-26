Varank'tan fotoğraflı doğum günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank'tan fotoğraflı doğum günü kutlaması - Son Dakika

Varank'tan fotoğraflı doğum günü kutlaması

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum gününü, sosyal medya hesabından 5 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaşarak kutladı.

Varank'tan fotoğraflı doğum günü kutlaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum gününü, sosyal medya hesabından 5 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaşarak kutladı. Varank, "Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz" diye yazdı. Varank'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün 66'ncı doğum günü dolayısıyla Sosyal medya kullanıcıları "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" hastagı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Erdoğan'ın doğum gününü kutlayanlar arasındaydı. Varank, 5 yıl önce Antalya'da G-20 zirvesi sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz" diye yazdı. Bakan Varank'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilip paylaşıldı.


O fotoğrafın hikayesi


Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı G-20 liderler zirvesinde yoğun temaslar nedeniyle saatlerce ayakta kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönem danışmanlığını yapan Mustafa Varank'ın omzuna yaslanmış şekilde notlarını okuduğu görülüyor. Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulunuyor. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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