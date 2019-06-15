Varank'tan iş fikri olan gençlere 'çağrı'
2 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programına ilişkin, "Özellikle iş fikri olan genç arkadaşlarımıza buradan bu çağrıyı yapıyorum.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:33
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç
Girişim Programına ilişkin, "Özellikle iş fikri olan genç arkadaşlarımıza buradan bu çağrıyı yapıyorum. Bu yılın ilk çağrısı için bütçemiz 30 milyon lira." dedi.
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