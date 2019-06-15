Son Dakika Haberleri: Varank'tan iş fikri olan gençlere 'çağrı'
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Varank'tan iş fikri olan gençlere 'çağrı'

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programına ilişkin, "Özellikle iş fikri olan genç arkadaşlarımıza buradan bu çağrıyı yapıyorum.

Varank'tan iş fikri olan gençlere 'çağrı', System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programına ilişkin, "Özellikle iş fikri olan genç arkadaşlarımıza buradan bu çağrıyı yapıyorum. Bu yılın ilk çağrısı için bütçemiz 30 milyon lira." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:33 
Genç, Mustafa Varank, Ekonomi
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