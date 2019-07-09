Son Dakika Haberleri: Varank'tan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi
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Varank'tan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk defa sanayi ve katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir kalkınma planı hazırlandığını belirterek, "Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz.

Varank'tan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi , System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk defa sanayi ve katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir kalkınma planı hazırlandığını belirterek, "Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:02 
Mustafa Varank, Ekonomi
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