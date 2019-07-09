Varank'tan 'On Birinci Kalkınma Planı' değerlendirmesi
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk defa sanayi ve katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir kalkınma planı hazırlandığını belirterek, "Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk defa sanayi ve katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir kalkınma planı hazırlandığını belirterek, "Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:02
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