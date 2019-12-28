Varank: "Tarsus OSB'ye kamulaştırma için 10 milyon liralık bir kaynağı aktardık, hayırlı uğurlu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Tarsus OSB'ye kamulaştırma için 10 milyon liralık bir kaynağı aktardık, hayırlı uğurlu... - Son Dakika

Varank: "Tarsus OSB'ye kamulaştırma için 10 milyon liralık bir kaynağı aktardık, hayırlı uğurlu...

6 saat önce

Katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)

Varank: Tarsus OSB'ye kamulaştırma için 10 milyon liralık bir kaynağı aktardık, hayırlı uğurlu...

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Varank, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:45 Kaynak: AA
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