Son Dakika Haberleri: Varank: "TEKNOFEST, insan kaynağımızı yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir festival" -...
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Varank: "TEKNOFEST, insan kaynağımızı yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir festival" -...

1 saat önce

Genel Görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile röportaj İSTANBUL - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) da Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

Genel Görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile röportaj

İSTANBUL - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA'ya konuştu.

Varank: TEKNOFEST, insan kaynağımızı yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir festival -...

Mustafa Varank, Anadolu Ajansı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:09 Kaynak: AA
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