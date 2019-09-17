Varank: "TEKNOFEST, insan kaynağımızı yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir festival" -...

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile röportaj

İSTANBUL - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA'ya konuştu.