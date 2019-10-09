Varank: "(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) Ülkemizde ilk defa uygulanıyor"
22 dakika önce
İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:08 Kaynak: AA
İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu. (2)
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