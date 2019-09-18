Varank: "Teknoloji üreten, icat çıkaran bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz"
8 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:38 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (7)
Bakan Varank: "Girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz."
Bakan Varank: "Veri analitiği ve okur-yazarlığı eğitimlerinde seferberlik başlatıyoruz. Yetkinliği gösteren 'dijital rozet' uygulamasını başlatıyoruz."
TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında kurulan AFAD çadırında projelerini sergiliyor Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor