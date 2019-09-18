Son Dakika Haberleri: Varank: "Teknoloji üreten, icat çıkaran bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz"
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Varank: "Teknoloji üreten, icat çıkaran bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz"

8 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (7)

Bakan Varank: "Girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz."

Bakan Varank: "Veri analitiği ve okur-yazarlığı eğitimlerinde seferberlik başlatıyoruz. Yetkinliği gösteren 'dijital rozet' uygulamasını başlatıyoruz."

Varank: Teknoloji üreten, icat çıkaran bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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