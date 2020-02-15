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Varank: "Teknoloji ve yenilik atölyeleri kuruyoruz"
16 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:53 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı. (2)
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