Son Dakika Haberleri: Varank: "Teknolojiyi kendimizin geliştireceği bir modeli oluşturmamız gerekiyor"
Son Dakika Güncel Haber

Varank: "Teknolojiyi kendimizin geliştireceği bir modeli oluşturmamız gerekiyor"

37 dakika önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.
Varank: Teknolojiyi kendimizin geliştireceği bir modeli oluşturmamız gerekiyor
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:46 Kaynak: AA
Mustafa Varank, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dükkan sahibinden kiracısına korkunç tehdit: Sana tecavüz ederim Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu! Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek Dolar son üç haftanın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varank: "Teknolojiyi kendimizin geliştireceği bir modeli oluşturmamız gerekiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]