Varank: "Teknolojiyi kendimizin geliştireceği bir modeli oluşturmamız gerekiyor"
37 dakika önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:46 Kaynak: AA
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.
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