Varank: "Teknolojiyi kendimizin geliştirmesi yönünde hareket etmemiz lazım" - Son Dakika

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın konuşması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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