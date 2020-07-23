Varank: "Teknolojiyi kendimizin geliştirmesi yönünde hareket etmemiz lazım" - Son Dakika
Varank: "Teknolojiyi kendimizin geliştirmesi yönünde hareket etmemiz lazım"
Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu
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23.07.2020 18:10:00. #1.13#
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