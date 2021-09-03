Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MARDİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Varank: 'Terör belasını bu topraklardan temizlemişken bir daha eski karanlık günlere dönülmesine asla fırsat vermeyeceğiz ' - Son Dakika