Varank: "Terör devleti oluşturmak isteyenlere en net cevabı hükümetimiz verdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Terör devleti oluşturmak isteyenlere en net cevabı hükümetimiz verdi' - Son Dakika

Varank: "Terör devleti oluşturmak isteyenlere en net cevabı hükümetimiz verdi"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (1)

"İçerde ve dışarda Türkiye'nin ilerlemesinden, milletimizin refahının yükselmesinden hatta devletle milletin hiç olmadığı kadar yakınlaşmasından rahatsız olanlar oldu"

"Gençlik kollarımız teşkilat toplantısında 'Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan' pankartı açtı diye bizim partimize kapatma davası açıldı. 30 yıl, 40 yıl önceden bahsetmiyoruz. Şunun şurasında sadece 11 sene önce biz bu hadiseleri yaşadık"

"Yasakçı, ötekileştirici uygulamaları ortadan kaldırmamız yıllarımızı aldı"

"FETÖ mikrobunu temizledikten sonra askeri anlamda da adeta memleketimizi şaha kaldırdık"

"Sınırlarımızda oluşturulmak istenen bir diğer tuzağı bozduk. Terör devleti oluşturmak isteyenlere en net cevabı hükümetimiz verdi"

Varank: Terör devleti oluşturmak isteyenlere en net cevabı hükümetimiz verdi

Mustafa Varank, AK Parti, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:19 Kaynak: AA
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