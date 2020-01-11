Varank: "Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık' - Son Dakika

Varank: "Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık"

6 saat önce

Katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.

Katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı. (1)

Varank: Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:57 Kaynak: AA
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