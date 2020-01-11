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Varank: "Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık"
6 saat önce
Katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:57 Kaynak: AA
Katılımcılar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı. (1)
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